Räuberische Erpressung an Halloween in Loburg: Mann fuchtelt an Haustür mit Waffe und fordert Geld

An Halloween hat in Loburg ein Mann ungebetenen Besuch erhalten. Ein Unbekannter droht an der Haustür mit einer Waffe und forderte Geld.

Loburg - Gefährliche Situation in einem Wohngebiet von Loburg. Am 31. Oktober 2025 hat ein 25-Jähriger ungebetenen Besuch erhalten. Ein Mann drohte an der Haustür durch den Türspion mit eine Waffe. Sein Ziel: Geld.

Gegen 17.40 Uhr soll der Beschuldigte laut Zeugenaussagen mit einem waffenähnlichen Gegenstand vor dem Türspion der geschlossenen Wohnungstür gestanden haben. Trotz der Forderung nach Geld sei die Tür verschlossen geblieben, wie die Polizei informiert. In der Folge zog der Mann wieder ab.

Nach Bedrohung mit Waffe in Loburg: Polizei schnappt Beschuldigten

Die Polizei geht von einer versuchten räuberischen Erpressung aus und hat den Beschuldigten bereits ausfindig gemacht. Man habe ihn bei sich daheim angetroffen, heißt es. Dabei sei auch freiwillig eine schwarze Gasdruckpistole ausgehändigt worden. Sie wurde als Beweismittel sichergestellt.

Festgestellt wurde beim Mann starker Alkoholkonsum, wie es weiter heißt. Eine Blutentnahme ist vorgenommen worden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.