Jeden Tag ein Türchen in der Innenstadt von Burg öffnen. Nach diesem Prinzip gestalten Händler, Gastronomen und Akteure einen Weihnachtskalender, der viele Erlebnisse wie Modenschau und Konzerte bereithält.

Mit Modenschau, Konzert und Geschenken: Weihnachtskalender lockt in die Innenstadt von Burg

Immobilienmakler Daniel Grünke ist Initiator des lebendigen Adventskalenders, der von Händlern, Gastronomen und Akteuren in der Innenstadt von Burg gestaltet wird.

Burg - Jeden Tag ein neues Erlebnis. Das verspricht der Weihnachtskalender „Türchen im Advent“, der nun in Burg Premiere feiert. Der setzt weniger auf Schokolade, sondern auf besondere Erlebnisse. Aus einer Idee ist eine Gemeinschaftsaktion von Akteuren aus der Innenstadt geworden.