Am Freitagmorgen ist es im Stadtgebiet Burg zu einem Feuer an einer Gartenlaube gekommen. Das Gebäude war jedoch trotz Einsatz der Feuerwehr nicht mehr zu retten.

Burg. - Am Freitagmorgen ist es im Burger Stadtgebiet zu einem Brand gekommen. Etwa 20 Kameraden der Feuerwehr rückten aus, um die Flammen zu löschen und die Ausweitung des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

„Wir wurden um 4 Uhr zu einem Gartenlaubenbrand alarmiert. Als wir ankamen stand die Laube schon im Vollbrand“, informiert die Feuerwehr Burg. Für die Löschung seien jedoch nur Kräfte aus der Kreisstadt angefordert worden. Andere Wehren waren an der Bekämpfung des Feuers nicht beteiligt.

Die Gartenlaube in Burg war nicht mehr zur retten. Foto: FW Burg

„Als wir ankamen, blieb uns nur noch das Ablöschen und zu verhindern, dass die Flammen nicht auf die Nachbargebäude übergreifen“, so die Feuerwehr weiter. Die Laube jedoch war nicht mehr zu retten.

Ein Kamerad der Feuer löscht die letzten Flammen am Freitagmorgen. Foto: FW Burg

Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden. Gegen 7 Uhr war der Brand gelöscht und die Kameraden traten den Weg nach Hause an.