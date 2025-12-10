weather spruehregen
Grundstein gelegt Neues Gerätehaus für die Feuerwehr in Burg: Millionen-Bau hinkt Zeitplan schon hinterher

Seit Jahren kämpfen die Feuerwehr und die Stadt Burg um ein neues Gerätehaus. Jetzt wird das millionenschwere Projekt endlich gebaut. Der Zeitplan hat es in sich - es gibt einen Bauverzug.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 10.12.2025, 15:41
So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg einmal aussehen. Es soll im dritten Quartal 2027 bezogen werden, so der Plan.
So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg einmal aussehen. Es soll im dritten Quartal 2027 bezogen werden, so der Plan. Visualisierung: Stadt Burg

Burg - Jetzt geht es los in Burg. An der Bundesstraße 1 soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen, um das so lange gerungen wurde. Bei der Grundsteinlegung ging es auch um den Zeitplan.