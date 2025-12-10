Seit Jahren kämpfen die Feuerwehr und die Stadt Burg um ein neues Gerätehaus. Jetzt wird das millionenschwere Projekt endlich gebaut. Der Zeitplan hat es in sich - es gibt einen Bauverzug.

Neues Gerätehaus für die Feuerwehr in Burg: Millionen-Bau hinkt Zeitplan schon hinterher

So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg einmal aussehen. Es soll im dritten Quartal 2027 bezogen werden, so der Plan.

Burg - Jetzt geht es los in Burg. An der Bundesstraße 1 soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen, um das so lange gerungen wurde. Bei der Grundsteinlegung ging es auch um den Zeitplan.