Grundstein gelegt Neues Gerätehaus für die Feuerwehr in Burg: Millionen-Bau hinkt Zeitplan schon hinterher
Seit Jahren kämpfen die Feuerwehr und die Stadt Burg um ein neues Gerätehaus. Jetzt wird das millionenschwere Projekt endlich gebaut. Der Zeitplan hat es in sich - es gibt einen Bauverzug.
Aktualisiert: 10.12.2025, 15:41
Burg - Jetzt geht es los in Burg. An der Bundesstraße 1 soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen, um das so lange gerungen wurde. Bei der Grundsteinlegung ging es auch um den Zeitplan.