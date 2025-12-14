Schreckmomente für Bewohner von Wohnhäusern an der Einsteinstraße in Burg: In der Nacht zum Sonntag bricht in einem Keller Feuer aus. Die Feuerwehr muss eine Evakuierung einleiten.

Kellerbrand in Burg: Freiwillige Feuerwehr muss bei Einsatz in der Nacht Wohnhäuser evakuieren

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr in Burg sind bei einem Kellerbrand an der Einsteinstraße gefordert gewesen.

Burg - Dramatische Szenen in einem Wohngebiet in Burg. In der Nacht zum Sonntag, 14. Dezember 2025, bricht in einem Haus im Keller ein Feuer aus.

So geschehen an der Einsteinstraße. Hier ist es in den Nachtstunden zu einem Kellerbrand gekommen. Die freiwillige Feuerwehr war mit Einsatzkräften vor Ort, um gegen die Flammen vorzugehen.

Mit Erfolg, wie sich zeigen sollte. Die Flammen haben schnell gelöscht werden können, wie es von der Feuerwehr heißt.

Kellerbrand in der Nacht in Burg - Häuser werden evakuiert

Während des Einsatzes sind zwei Hauseingänge evakuiert und Wohnungen kontrolliert worden. Das Gebäude habe zudem zwangsbelüftet werden müssen, um den Brandgeruch vorzugehen. Nacht etwa eineinhalb Stunden ist die Feuerwehr vom Einsatzort wieder abgerückt.

In der Nacht zum 14. Dezember 2025 ist es an der Einsteinstraße in Burg zu einem Kellerbrand gekommen. Foto: Feuerwehr Burg

Tags zuvor, am Sonnabend, war die Feuerwehr in den Nachmittagsstunden als Chauffeur gefragt, wenn man so will. Es galt einen Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber Christopher 36 der DRF Luftrettung

in Burg eingeflogen wurde, zu einem Einsatzort zu bringen.

Notfall in Burg - Arzt wird per Hubschrauber eingeflogen

In der Kreisstadt musste eine Patientin notversorgt werden. Sie wurde schließlich mit einem Rettungswagen in eine Magdeburger Klinik gebracht.

Immer dann, wenn der in Burg ansässige Notarzt nicht verfügbar ist - etwa weil er sich in einem Einsatz befindet -, wird ein Notarzt von außerhalb in die Stadt gebracht. Geschieht dies per Hubschrauber, so landet dieser nahe der Rettungsleitstelle.

Von dort wird er dann von der Feuerwehr zum Einsatzort gebracht - und wieder zurück zum Landeplatz.