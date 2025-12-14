Dumm gelaufen ist eine Fahrt für einen Autofahrer am Freitagabend in Burg. Nahe der Polizeistation wurde er mit ordentlich Alkohol intus gestoppt.

Autofahrer startet in Burg mit über zwei Promille in das Wochenende und wird von der Polizei gestoppt

Mit einem Testgerät wie diesem ist der Atemalkoholwert bei einem Autofahrer in Burg überprüft worden.

Burg - Diese Fahrt am Freitagabend, 12. Dezember 2025, hätte ein Autofahrer in Burg (Jerichower Land) wohl besser unterlassen. Mit 2,3 Promille ist er von der Polizei gestoppt worden.

Oft gelesen: Nach Anschlag in Magdeburg - Security sichert den Weihnachtsmarkt in Burg ab - auch Polizei im Einsatz.

Und zwar in der Bahnhofstraße, nicht weit vom Polizeirevier entfernt. Gegen 19.45 Uhr sei der Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung.

Polizei zieht in Burg Autoschlüssel und Führerschein von angetrunkenem Fahrer ein

Beim Öffnen des Fahrzeugs sei starker Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Und tatsächlich hatte der Fahrer schon eine gute Menge intus. Das zumindest legt ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille nahe, der bei einem Test ermittelt wurde.

Er wurde für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Schlüssel für den Wagen wurde ebenso sichergestellt wie der Führerschein. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.