Scheinbar seelenruhig trägt ein Mann eine Eistüte in Übergröße durch die Innenstadt von Burg und geht dabei der Videoüberwachung in die Falle. Denn das gute Stück wurde in Magdeburg schon vermisst.

Videoüberwachung deckt auf: Dieb trägt geklaute Eistüte in XXL-Format durch Innenstadt von Burg

Burg - Also auffälliger geht es eigentlich nicht: Ein Mann spaziert mit einer überdimensionalen Eistüte durch die Innenstadt von Burg. Was er nicht weiß - der Bereich wird von der Polizei videoüberwacht.

Tatort Schartauer Straße. Hier ist es am Montag, 10. November 2025, gegen 22 Uhr zu einem kuriosen Vorfall gekommen. In dessen Mittelpunkt stand eine Eistüte.

Dekoration in XXL-Format: Geklaute Eistüte aus Magdeburg taucht in Burg auf

Mit dem Objekt im XXL-Format auf der Schultern geht ein Mann durch die Schartauer Straße. Und wird dabei von der Videoüberwachung erfasst.

Kurz nachdem der Eistüten-Mann in der Burger Innenstadt per Videoüberwachung erfasst worden ist, ist die Polizei ausgerückt. Foto: Polizei

Beamte der Polizei machten sich auf den Weg. Bei einer Befragung habe der 37-Jährige angegeben, die große Dekoration in Magdeburg entwendet zu haben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ein Strafverfahren wurde durch die Beamten eingeleitet und die Eistüte sichergestellt.