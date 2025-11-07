Die Unterstützung der Feuerwehr aus Burg ist auf der Autobahn 2 nötig: Der Tank eines LKW war aufgerissen und die Fahrbahn verunreinigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Burg haben auf einem Parkplatz an der Autobahn 2 aus einem aufgerissenen Tank eines LKW Betriebsstoffe umgefüllt.

Burg - Die Spur führt über mehrere Hundert Meter auf der Autobahn 2 im Jerichower Land bis zu einem LKW, der offensichtlich in Not geraten ist. Dessen Tank ist aufgerissen, wie sich bei einem Einsatz der Feuerwehr zeigt.

So ist die Szenerie am Donnerstagvormittag (6. November 2025) auf einem Rastplatz an der A2 in Fahrtrichtung Berlin, den der LKW noch ansteuern konnte, um von der vielbefahrenen Piste wegzukommen. Die Verunreinigungen seien über einen etwa 1,5 Kilometer fassenden Abschnitt massiv gewesen, heißt es von der Burger Feuerwehr zum Einsatz.

Auf einem Rastplatz an der Autobahn 2 bei Burg kam der LKW zum Stehen, dessen Tank aufgerissen war. Foto: Feuerwehr Burg

Die Feuerwehr aus Burg war auf der Autobahn 2 im Einsatz - hier war ein Tank eines LKW aufgerissen. Foto: Feuerwehr Burg

Auf dem Parkplatz setzten sich die Verunreinigungen fort, schnelles Handeln war gefragt. „Wir sicherten die angrenzenden Regeneinläufe gegen das Eindringen der Betriebsstoffe und streuten die großflächige Verunreinigung vorerst mit Bindemittel ab“, so ein Einblick in die Arbeiten. Parallel dazu füllten seien die noch im Tank verbliebenen Betriebsstoffe in Kanister umgefüllt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Burg haben auf einem Parkplatz an der Autobahn 2 aus einem aufgerissenen Tank eines LKW Betriebsstoffe umgefüllt. Foto: Feuerwehr Burg

Die Feuerwehr war nicht allein vor Ort: Die Reinigung der Autobahn sowie der Abfahrt übernahm ein Spezialunternehmen. Mit großen Einsatz und schließlich auch Erfolg.