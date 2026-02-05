weather schneeregen
Vorfall bei der Feuerwehr Einbruch-Serie in Biederitz: Gemeinde rüstet sich gegen unbekannte Täter

Ende des letzten Jahres explodierten in der Gemeinde Biederitz die Einbruchszahlen. Nun steuert die Verwaltung gegen und beginnt bei der örtlichen Feuerwehr.

Von Willy Weyhrauch 05.02.2026, 19:17
Polizeikommissar Danny Primas im Gespräch mit Verwaltungsmitarbeiter Sven Ahnert, zuständig für Hochbau und Gebäudemanagement, im Gübser Feuerwehrgebäude.
Polizeikommissar Danny Primas im Gespräch mit Verwaltungsmitarbeiter Sven Ahnert, zuständig für Hochbau und Gebäudemanagement, im Gübser Feuerwehrgebäude. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. - Wie aus dem Nichts gingen Ende des vergangenen Jahres die Einbruchszahlen in der Gemeinde Biederitz durch die Decke. Opfer der bislang unbekannten Täter war auch die Feuerwehr in Heyrothsberge. Dort will die Verwaltung nun ansetzen und die wertvolle Ausrüstung besser schützen.