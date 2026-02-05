Ende des letzten Jahres explodierten in der Gemeinde Biederitz die Einbruchszahlen. Nun steuert die Verwaltung gegen und beginnt bei der örtlichen Feuerwehr.

Polizeikommissar Danny Primas im Gespräch mit Verwaltungsmitarbeiter Sven Ahnert, zuständig für Hochbau und Gebäudemanagement, im Gübser Feuerwehrgebäude.

Biederitz. - Wie aus dem Nichts gingen Ende des vergangenen Jahres die Einbruchszahlen in der Gemeinde Biederitz durch die Decke. Opfer der bislang unbekannten Täter war auch die Feuerwehr in Heyrothsberge. Dort will die Verwaltung nun ansetzen und die wertvolle Ausrüstung besser schützen.