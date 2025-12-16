Am Dienstagmorgen ist ein Skoda in einem Wohngebiet in Burg in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht - die Polizei ermittelt zur Ursache.

Am Morgen vom 16. Dezember 2025 ist in einem Wohngebiet in Burg ein Auto in Brand geraten, die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht.

Burg - Schreckmoment am Morgen vom 16. Dezember 2025 in Burg. In einem Wohngebiet war ein Skoda Octavia in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Oft gelesen: Nach Anschlag in Magdeburg - Security sichert den Weihnachtsmarkt in Burg ab - auch Polizei im Einsatz.

Gegen 7.15 Uhr ist der Alarm bei der freiwilligen Feuerwehr ausgelöst worden. Im Wohngebiet Troxel war es zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Mit 16 Einsatzkräften sei die Feuerwehr vor Ort gewesen, man habe das Feuer mit einem Hochdrucklöschgerät schnell löschen können, ist auf Nachfrage von der Feuerwehr zu erfahren.

Das Auto war in einem Wohngebiet von Burg in Brand geraten. Gegen 7.20 Uhr war die Feuerwehr vor Ort. Foto: Feuerwehr Burg

Auch die Polizei hat sich am Privatgelände eingefunden, auf dem der Skoda stand. Ein technischer Defekt kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung.

Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.