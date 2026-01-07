Auf dem Rastplatz Ihlegrund an der A2 Richtung Berlin trieben Räuber ihr Unwesen: Einem Mann entwendeten sie nachts das Portemonnaie. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Mann schlief in seinem Auto auf dem Rastplatz Ihlegrund an der A2 Richtung Berlin. Zwei Unbekannte raubten ihn in der Nacht aus.

Burg - Zwei Unbekannte, mutmaßlich mit einem Messer bewaffnet, haben einen Mann auf einem Rastplatz an der A2 Richtung Berlin ausgeraubt. Darüber informiert die Polizei. In der Nacht zum 7. Januar schlief der Betroffene in seinem Auto auf dem Rastplatz Ihlegrund – bis er von einem Klopfen gegen die Fensterscheibe aus dem Schlaf gerissen wurde.

Einer der Unbekannten klopfte an die Fensterscheibe des Schlafenden und bat den Mann vermeintlich um Hilfe. Nachdem dieser nichtsahnend das Auto entriegelte, öffnete ein weiterer Täter die Beifahrertür und stahl das Portemonnaie auf dem Beifahrersitz. Dabei soll mindestens eine der Personen einen waffenähnlichen Gegenstand gehalten haben.

Die Kriminalpolizei sicherte nach dem Notruf des Betroffenen die Spuren und ermittelt nun. Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen auf dem Rastplatz Ihlegrund in Fahrtrichtung Berlin beobachtet haben oder die Tatausführung sahen. Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.