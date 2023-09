Burg - Dreist und ärgerlich ist der Fahrraddiebstahl, zu dem es am 13. September 2023 im Burger Ortsteil Detershagen in den Abendstunden gekommen ist. Der Besitzer hatte das Fahrrad der Marke Saxxx auf seinem Grundstück an der Straße Waldschule mit einem Rahmen- sowie einem Faltschloss angeschlossen. Es sei dennoch in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr entwendet worden, vermeldet die Polizei. Das Fahrrad hat die Rahmengröße 28.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Fahrrades, nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92 00 entgegen.