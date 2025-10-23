Mittwochnacht, den 22. Oktober, hat sich die Polizei mit einem Raser eine Verfolgungsjagd zwischen Gerwisch und Möser geliefert. Der Verdächtige konnte jedoch fliehen.

Gerwisch/Möser. - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich die Polizei zwischen Gerwisch und Möser mit einem Verdächtigen eine Verfolgungsjagd geliefert. Der schwarze Audi reagierte auf die Lichtsignale der Polizei nicht und drückte, statt abzubremsen, auf das Gaspedal. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Jedoch konnte der verdächtige Autofahrer immer mehr Distanz zwischen seinem Fahrzeug und das der Polizei bringen. Kurz vor dem Ortseingang Gerwisch bog er dann nach rechts in den Scheffelring ab. Aufgrund seines zu hohen Tempos trugen ihn die Fliehkräfte davon und er kollidierte mit dem Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel. Stoppen konnte das den Flüchtigen jedoch nicht.

Kollision am Ortseingang von Gerwisch in der Gemeinde Biederitz

Die Beamten konnten, laut Mitteilung der Polizei, das Fahrzeug noch bis zur Straße „In den Staaken“ und „Neue Gartenstraße“ verfolgen, dann verloren sie den dunklen Audi aus dem Blick.

Durch die Kollision mit der Verkehrsinsel wurde ein Betriebsstoffbehälter am Pkw beschädigt. Die Spur der Betriebsstoffe führte die Beamten über die Gartenstraße, Str. des 1. Mai, Birkenweg, Siedlungsweg und Breiten Weg, dann verlor sich auch diese Spur.

Auto von Verdächtigem konnte in Möser sichergestellt werden

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer geben können. Mögliche Videoaufnahmen, die das Fahrzeug in den genannten Straßen zeigen, wären ebenso von Vorteil. Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land in Burg, unter der Tel.Nr.: 03921/920-0 oder per E-​Mail unter levd.prev-​jl(at)polizei.sachsen-​anhalt.de entgegen.

Der stark beschädigte Pkw wurde letztlich bei Möser festgestellt und polizeilich sichergestellt. Eine Person wurde nicht festgestellt. Bei den ausgelaufenen Betriebsstoffen handelte es sich um Scheibenwischwasser. Ein Ermittlungsverfahren gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde eingeleitet.