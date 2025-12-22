Das ist ja wohl gehörig schiefgelaufen: Ein Mann wollte auf seinem Grundstück im Jerichower Land einen Maulwurf vertreiben und hat dabei ein Gebäude in Brand gesteckt. Er hatte mit Diesel hantiert. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann wollte im Jerichower Land Maulwürfe vertreiben und hat dabei einen Brand ausgelöst.

Burg - Die Polizei ermittelt gegen einen Mann im Jerichower Land, der eigentlich nur einen Maulwurf vertreiben wollte. Das ging gehörig schief - ein Gebäude geriet in Brand.

Der Vorfall soll sich laut einer Mitteilung bereits am Freitag, 19. Dezember 2025, zugetragen haben. Um die Anonymität des Betroffenen zu wahren, wird auf die Nennung des Tatorts verzichtet.

Der Mann soll für die Aktion mehrere in Diesel getränkte Lappen in die Ausgänge der Maulwurfshügel, die sich auf seinem Grundstück befinden, gestopft und diese entzündet haben. Das sei aber gehörig schief gelaufen, wie es weiter heißt.

Feuer springt bei Maulwurfvertreibung im Jerichower Land auf Gebäude über

Dabei entstanden nämlich Flammen, die auf das Nebengelass übersprangen. Das ist dann in der Folge völlig abgebrannt.

Damit noch nicht genug. Das Feuer erfasste auch die Hausfassade, das beschädigt wurde. Die Feuerwehr kam vor Ort zum Einsatz.

Der Fall ruft die Kriminalpolizei auf den Plan, die nun ermittelt. Insgesamt soll ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein. Maulwürfe sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Tiere.

Ob der Maulwurf durch die Aktion in die Flucht geschlagen wurde, ist übrigens nicht bekannt.