Güssefeld/vs. - Beamte des Polizeireviers Salzwedel wollten am Sonnabend gegen 22.30 Uhr einen Mopedfahrer in Güssefeld kontrollieren. Doch dieser hatte wohl etwas dagegen und versuchte, durch das Abschalten des Lichtes an seinem Zweirad dem Funkstreifenwagen über einen Feldweg zu entkommen. Dabei habe der Fahrer jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Glücklicherweise sei der Fahrzeugführer unverletzt und sein Zweirad unbeschädigt geblieben, hieß es weiter.

Gegen den 16-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahrens eingeleitet worden, informierten die Beamten. Denn es bestehe der Verdacht des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, da sogenanntes Tuning am Kleinkraftrad Simson festgestellt worden sei. Solche Bauartveränderungen würden sich leistungssteigernd auswirken können, was bedeutet, dass höhere Geschwindigkeiten erreicht werden. Und diese seien mit der Fahrerlaubnisklasse AM, die der 16-Jährige vorweisen konnte, nicht mehr abgedeckt. Diese erlaubt lediglich das Fahren mit bis zu Tempo 45.

Die Beamten haben das Moped sichergestellt. Das Zweirad werde jetzt von einem Kfz-Sachverständigen begutachtet.