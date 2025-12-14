In Gardelegen brennt es erneut: Ein Altkleidercontainer stand in Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Feuerwehr konnte das Feuer in einem Altkleidercontainer in Gardelegen schnell löschen.

Gardelegen/VS. - Nachdem vergangene Woche bereits mehrere Gartenlauben in Gardelegen in Brand geraten waren, stand am Sonnabend gegen 21.10 Uhr nun ein Altkleidercontainer im Ziepeler Weg in Vollbrand, heißt es im Polizeibericht.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer und alarmierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt, heißt es weiter. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03901/84 80 entgegen.