In der alten Volksbank-Filiale in Salzwedel haben Einbrecher gewütet. Sie brachen Türen auf und verwüsteten die Büroräume.

Salzwedel/VS. - Eine Filiale der Volksbank Altmark-Wendland in der Neuperverstraße geriet in der Nacht zu Sonnabend ins Visier von Einbrechern.

Die Täter hinterließen eine aufgebrochene Tür und verwüstete Büroräume, heißt es im Polizeibericht. Da die Filiale seit 2017 nicht mehr genutzt wird, konnten sie lediglich Büroartikel entwenden. Geld- und Kontoauszugsautomaten blieben unversehrt.

Die Polizei sicherte vor Ort umfangreiche Spuren und bittet Zeugen sich im Revier Salzwedel unter 03901/84 80 zu melden.