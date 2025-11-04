Nichts ging mehr auf der B71 zwischen dem Abzweig Engersen/Zichtau und dem Waldstück Langer Heinrich. Was war dort passiert?

Der VW Passat (hinten) schob einen Anhänger gegen einen Ford Ranger und den wiederum gegen einen Baum.

ENGERSEN - Kaum zu glauben: Aber bei dem schweren Unfall, der sich Dienstagmittag auf der B 71 zwischen dem Abzweig Engersen/Zichtau und dem Waldstück Langer Heinrich ereignet hat, ist kein Mensch ernsthaft verletzt worden. Die beteiligten Autos, darunter ein neuer VW Passat, haben hingegen nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden.