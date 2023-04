Schwerer Verkehrsunfall am 6. April auf der B188 zwischen Miesterhorst und Mieste: Ein Mann muss auf die Intensivstation.

Schwerer Verkehrsunfall am 6. April auf der B188 zwischen Miesterhorst und Mieste: Ein VW kollidiert mit einem auf der Straße liegenden Fußgänger.

Miesterhorst /vs - Ein 86-Jähriger ist am Donnerstag gegen 22.45 Uhr schwer bei einem Verkehrsunfall auf der B 188 zwischen Miesterhorst und Mieste verletzt worden. Er wollte nach Polizeiangaben zu Fuß die B 188 im Bereich der Kolonie Birkhorst überqueren, stürzte dabei und verletzte sich am Kopf.

Eine VW-Fahrerin (31), von Mieterhorst in Richtung Gardelegen unterwegs, sah den Mann erst im letzten Moment liegen. Sie habe versucht auszuweichen, aber eine Kollision ihres Pkw mit ihm nicht vollständig verhindern können, heißt es im Pressebericht. Der Senior kam mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation. Die Bundesstraße war etwa zweieinhalb Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt.