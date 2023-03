Hottendorf (vs) - Ein 32-Jähriger fuhr Dienstagmorgen, 28. März, gegen 4.30 Uhr mit seinem Golf auf der Bundesstraße 188 von Hottendorf in Richtung Kloster Neuendorf. Kurz nach dem Ortsausgang Hottendorf kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug auf dem Dach. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, so die Mitteilung der Polizei. Am Golf entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.