Magdeburg, Deutschland
  4. Razzia in Wohnung: Hasspostings, Drogen, verbotene Symbole: Polizeieinsatz in Gardelegen

Mehrere Stunden dauert der Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Gardelegen. Am Ende konnten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicherstellen.

Von Gesine Biermann und Cornelia Ahlfeld Aktualisiert: 11.09.2025, 12:59
Vermummte Polizisten stehen am Mittwochmorgen vor einem Haus in der Sandstraße in Gardelegen.
Vermummte Polizisten stehen am Mittwochmorgen vor einem Haus in der Sandstraße in Gardelegen. Foto: Gesine Biermann

Gardelegen. - Großeinsatz der Polizei in Gardelegen: An der Sandstraße 78 stehen aktuell vier Einsatzfahrzeuge vor dem Haus. Zahlreiche Beamte in Schutzausrüstung sind angerückt. Etliche sind ins Haus gestürmt. Einem 33-Jährigen wird eine Vielzahl von Straftaten im unteren dreistelligen Bereich vorgeworfen.