Razzia in Wohnung Hasspostings, Drogen, verbotene Symbole: Polizeieinsatz in Gardelegen
Mehrere Stunden dauert der Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Gardelegen. Am Ende konnten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicherstellen.
Aktualisiert: 11.09.2025, 12:59
Gardelegen. - Großeinsatz der Polizei in Gardelegen: An der Sandstraße 78 stehen aktuell vier Einsatzfahrzeuge vor dem Haus. Zahlreiche Beamte in Schutzausrüstung sind angerückt. Etliche sind ins Haus gestürmt. Einem 33-Jährigen wird eine Vielzahl von Straftaten im unteren dreistelligen Bereich vorgeworfen.