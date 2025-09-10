Mehrere Stunden dauert der Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Gardelegen. Am Ende konnten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicherstellen.

Vermummte Polizisten stehen am Mittwochmorgen vor einem Haus in der Sandstraße in Gardelegen.

Gardelegen. - Großeinsatz der Polizei in Gardelegen: An der Sandstraße 78 stehen aktuell vier Einsatzfahrzeuge vor dem Haus. Zahlreiche Beamte in Schutzausrüstung sind angerückt. Etliche sind ins Haus gestürmt. Einem 33-Jährigen wird eine Vielzahl von Straftaten im unteren dreistelligen Bereich vorgeworfen.