Ein brennender Misthaufen sorgte am 2. November für einen Feuerwehreinsatz bei Kalbe.

Feuerwehrleute aus Kalbe und Altmersleben löschten am Sonntag einen brennenden Misthaufen.

Altmersleben/Kahrstedt/ VS. - Sirenenalarm am Sonntag, 2. November, kurz vor 6 Uhr in der Region Altmersleben und Kahrstedt: Auf einer Ackerfläche zwischen den beiden Orten nahe der Landesstraße 12 brannte ein größerer Misthaufen.

Selbstentzündung kann zu Feuer bei Kalbe geführt haben

13 Brandbekämpfer aus Kalbe und Altmersleben die vor Ort waren, hätten, so informierte die Polizei im aktuellen Pressebericht, schnell eingegriffen und so das Ausbreiten des Feuers verhindert.

Die Ursache werde noch ermittelt. Eine Selbstentzündung aufgrund von Gärungsprozessen im Inneren des Misthaufens könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.