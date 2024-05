Gardelegen/vs. - Früher aufstehen als geplant mussten die Gardelegener Feuerwehrleute am Sonnabendmorgen. Denn um 4.55 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle gemeldet, dass an der Straße der Opfer des Faschismus in Gardelegen mehrere Mülltonnen brennen sollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Brandbekämpfer schon mit den Löscharbeiten beschäftigt, heißt es im Pressebericht.

Insgesamt seien fünf Restmülltonnen abgebrannt, die hinter einem Einkaufsmarkt abgestellt gewesen seien. Die Behältnisse seien erheblich beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro.

Was zu diesem Brand geführt hatte, dazu machten die Beamten am Sonntag noch keine Angaben.