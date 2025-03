Repo-Markt in Gardelegen brennt ab - Mitarbeiter weinen

Gardelegen - Wohl kaum ein Gardelegener, der hier noch nicht auf Schnäppchensuche ging: Seit Jahrzehnten ist der Repo-Markt an der Stendaler Chaussee ein Anlaufpunkt für alle, die renovieren oder günstig eine Wohnung einrichten müssen. Dort, wo bislang unter anderem die Polstermöbel und Schrankwände auf Kundschaft warteten, ist am Sonntagmorgen nur noch ein Trümmerhaufen zu sehen. Hier ist nichts mehr als das erkennbar, was es mal war. Auch Einige Mitarbeiter sind vor Ort.