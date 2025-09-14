weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei ermittelt: Zugverkehr liegt für zwei Stunden lahm in Gardelegen

Bahnfahrer mussten am Sonnabendmorgen in Gardelegen Geduld haben: Zwischen 8 und 10 Uhr stand der Zugverkehr still. Doch warum?

Aktualisiert: 14.09.2025, 17:12
Sperrung sorgt für zweistündige Unterbrechung der Zugverbindungen zwischen Gardelegen und Wolfsburg.
Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

Gardelegen/CR. - Wer am Sonnabend zwischen 8 und 10 Uhr mit der Deutschen Bahn von Gardelegen nach Wolfsburg reisen wollte, stand vor einem Problem: Der Zugverkehr fiel in diesem Zeitraum komplett aus. Das bestätigte die Pressestelle der Deutschen Bahn auf Anfrage der Volksstimme.

Der Grund für die Sperrung: Die Polizei führte bei Gardelegen Ermittlungen durch, wie das Polizeirevier Salzwedel mitteilte. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht.