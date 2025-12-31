Am Silvesterabend gab es einen letzten Feuerwehreinsatz für die Genthiner Einsatzkräfte im alten Jahr. Karower Straße war gesperrt. Polizei nimmt Verdächtigen fest. Welche Einsätze es noch in der Silvesternacht 2025/26 gab.

Alarm an Silvester in Genthin: Feuerwehr im Einsatz bei Brand in Mehrfamilienhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Die Feuerwehr Genthin ist in der Silvesternacht mehrfach im Einsatz. Hier zu sehen die Einsatzstelle beim kellerbrand in der Karower Straße.

Genthin - Kurz vor dem Jahreswechsel wurde die Genthiner Feuerwehr zu einem letzten Einsatz im Jahr 2025 gerufen. Nach 22.30 Uhr war die Wehr vor dem Kreishaus in der Brandenburger Straße in Genthin zu sehen. Der Einsatz an sich war aber in der Karower Straße, die deshalb auch zeitweilig gesperrt war für den Verkehr.