Einbrecher durchwühlen Schränke in einem Wohnhaus in Güsen

Güsen - vs

Einbrecher stiegen am Donnerstagabend in der Herderstraße in Güsen in ein Wohnhaus ein. Dort durchwühlten sie alle Räume und Schränke, wurden aber durch Zeugen gestört und flüchteten in Richtung Breiter Weg. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Anwohner, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land in Burg zu melden. Dies geht telefonisch unter 03921/9200 oder via E-Mail: levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de