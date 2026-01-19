Eine kurze Unachtsamkeit führte am Sonntagabend auf der L54 bei Ferchland zu einem Unfall: Ein 20-jähriger Autofahrer erkannte ein geparktes Fahrzeug zu spät, beim Umfahren kommt es zum Unfall.

Ferchland. - Am Sonntagabend hat es gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 54 zwischen Derben und Ferchland geknallt. Dort ist die Polizei zu einer Unfallaufnahme gerufen worden. Wie diese mitteilt, ist der 20-jährige Autofahrer in Richtung Ferchland unterwegs gewesen, als er ein geparktes Auto auf der Straße bemerkt hat.

Unfall in Ferchland: Auto zu spät gesehen

Um dieses zu umfahren, wollte er nach links ausweichen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste er jedoch bremsen, sodass eine Kollision mit dem geparkten PKW nicht mehr verhindert werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.