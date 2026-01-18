In Möckern wurde am Samstagnachmittag ein angeschlossenes Fahrrad gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In Möckern ging ein Fahrraddieb ähnlich wie auf diesem Foto auf Beutezug.

Möckern - Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Fahrraddiebstahl in der Bahnhofsstraße in Möckern gemeldet. Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser sein Rad am Samstag, 17. Januar gegen 15 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Als er rund zwei Stunden später zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Bislang unbekannte Täter hatten das Schloss offenbar mit Gewalt geknackt und das Rad gestohlen.

Polizei sucht Augenzeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zwischen 15 und 17 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofsstraße beobachtet haben.

Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen, insbesondere bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.