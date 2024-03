Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jerichow. - Einfach dumm gelaufen - das wird sich ein 37-Jähriger eingestehen müssen, der in dieser Woche morgens erfolglos versuchte, sich auf dem Parkplatz an der Jerichower Kita einer Kontrolle durch Dietmar Kohrt zu entziehen. Der hatte sich ganz bewusst an seine Fersen geheftet. Denn bei dem Regionalbereichs-Beamten (RBB) gingen vorab Hinweise ein, wonach der Jerichower als hartnäckiger Schwarzfahrer, also ohne Fahrerlaubnis, unterwegs sei. Und dies gleich mit verschiedenen Fahrzeugen.