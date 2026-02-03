Seit kurzem läuft die Umbenennung der Straßen und die Vereinheitlichung der Postleizahl in der Einheitsgemeinde Jerichow. Nicht überall fand die Maßnahme Zustimmung, nun sind die ersten neuenStraßenschilder wieder weg.

Regt sich Widerstand gegen die neuen Straßennamen in Jerichow? Erste Schilder wurden geklaut

Jerichow/Scharteucke. - Seit Ende Januar läuft die Umbenennung der Straßen und die Vereinheitlichung der Postleitzahl in der Einheitsgemeinde Jerichow. Im Vorfeld hat es bereits Gegenwehr gegeben, regt sich nun weiterer Widerstand?

Durch die Stadtverwaltung wurden die betreffenden Straßen mit neuen Straßennamensschildern versehen. Im Rahmen des Übergangs befinden sich bis Ende Juli 2026 alte und neue Straßennamensschilder an einem Schilderpfosten.

Sechs Straßenschilder in Jerichow geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei nun mitteilt, erhielten die zuständigen Regionalbereichsbeamten der Stadt Jerichow nun den Hinweis, dass es in Scharteucke zum Diebstahl von sechs Straßennamensschildern kam. Hierbei wurden an drei Stellen im Ort das neue und das alte Straßennamensschild entwendet. Die dazugehörigen Schilderpfosten befinden sich jedoch weiterhin an Ort und Stelle. Der Stadt entstand hierbei ein Schaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet die Bürger nun um Mithilfe: „Sollten Sie in der Stadt Jerichow oder den dazugehörigen Ortsteilen ebenfalls feststellen, dass Straßennamensschilder fehlen und augenscheinlich entwendet wurden, informieren Sie bitte die Verwaltung der Stadt Jerichow oder die zuständigen Regionalbereichsbeamten. Ertappen Sie die Diebe jedoch bei frischer Tat, alarmieren Sie bitte das Lage- und Führungszentrum der Polizei schnellstmöglich unter der 110.“