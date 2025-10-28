weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Heikle Namensfrage spaltet: Neue Straßennamen für Jerichow: Termin zur Umbenennung ist fix - mit einem kleinen Haken

40 Straßen sollen in Jerichow umbenannt und die Postleitzahl vereinheitlicht werden. Nach mehreren Komplikationen im Vorfeld steht nun der Termin für die Umsetzung. Doch ein Straßenname ruft Kritik hervor – und könnte alles verzögern.

Von Louis Hantelmann 28.10.2025, 18:38
Für die Umbenennung der Straßen und für die Vereinheitlichung der Postleitzahl in Jerichow gibt es nun einen Termin.
Jerichow. - Seit Monaten herrscht in Jerichow Aufregung um die lange geplante Umbenennung von 40 Straßen und die Vereinheitlichung der Postleitzahl, inklusive Bürgerbegehren mit Unterschriftenaktion und dem Gang vor das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg.