Führerschein weg: 21-jährige Autofahrerin fährt auf Streifenwagen in Halberstadt

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Halberstadt. Bei der Verursacherin wurde der Führerschein sichergestellt.

Halberstadt (vs) - In der Nacht zum Sonntag, den 13. März 2022 gegen 03.00 Uhr fuhr eine 21-Jährige in der Harmoniestraße in Halberstadt mit ihrem Skoda auf einen vor ihr haltenden Funkstreifenwagen auf. Die zur Unfallaufnahme herbeigerufenen Beamten der Autobahnpolizei stellten bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille, heißt es von der Polizei. Bei der jungen Frau wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.