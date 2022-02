Fast Food auf dem Altar: Wilde Randalierer wüten in Kirche im Landkreise Börde

In der Nacht zum Mittwoch randalierten unbekannte Täter in einer evangelischen Kirche in Niedendodeleben. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Niederndodeleben (vs) - In der Nacht zum Mittwoch, den 23. Februar 2022, haben unbekannte Täter sich Zutritt zur evangelischen Kirche Sankt Peter und Paul in Niedendodeleben verschafft. Sie haben das Inventar der Kirche beschädigt und umhergerückt, heißt es von dem Polizeirevier Börde.

Überall liegen Notenblätter verteilt in der Kirche in Niedendodeleben. Foto: Polizeirevier Börde

Einiges an Mobiliar ist dabei zu Bruch gegangen. Die Szenerie wirkt so, als hätten dort Jugendliche sinnlos randaliert, so die Beamten. Fast Food Soßen wurden auf dem Altar verschmiert, Gesangsbücher und Kerzen zerstört. Sogar die Orgel wurde unsachgemäß benutzt, sodass diese auf Beschädigungen geprüft werden muss.

Ob an dem Instrument ein hoher Schaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.