Zahlreiche Beweismittel sichergestellt Verdacht auf Drogenhandel: Polizei durchsucht Haus in Haldensleben
Mit einem Großaufgebot durchsuchte die Kriminalpolizei ein Wohnhaus eines Haldenslebers. Dem Mann wird der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.
Aktualisiert: 22.10.2025, 13:47
Haldensleben - Wegen des Verdachts auf Drogenhandel war die Polizei in der vergangenen Woche mit einem großen Aufgebot in Haldensleben vor Ort. Am Mittwochmorgen, 15. Oktober, versperrten gleich mehrere Polizeifahrzeuge die Straße vor einem Wohnhaus in Haldensleben. Uniformierte Polizisten wurden dabei gesehen, wie sie das Haus verließen. Laut Anwohnern, die die Aktion bemerkt hatten, seien die Polizeibeamten seit 8.30 Uhr vor Ort gewesen.