Bei Kontrollen in Magdeburg wurden mehrere Verkehrsteilnehmer mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt. Spitzenreiterin war eine Radfahrerin mit 2,52 Promille.

Magdeburg. - Eine 78-jährige Frau wurde in Magdeburg von der Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt. Laut einer Meldung habe ihr Atemalkoholwert 1,84 Promille betragen. Sie war damit aber nicht die Spitzenreiterin bei den Verkehrskontrollen vom 8. bis 10. August 2025.

Dieser Platz gebührt einer 20-jährigen Radfahrerin, bei der 2,52 Promille gemessen wurden. Ein 63-jähriger Autofahrer brachte es auf 2,25 Promille. Insgesamt wurden vier Personen festgestellt, die unter Alkoholeinfluss mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren, sowie zwei Personen die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Weiterhin seien zwei Personen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen und ein 41-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug nicht versichert, teilt die Polizei mit. Gegen sämtliche Fahrzeugführer seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.