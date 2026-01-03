Eine 80-jährige Magdeburgerin aus Stadtfeld ist verschwunden. Vermutlich trägt sie keine Schuhe. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung nicht aus und bittet um Hinweise. (Foto im Text)

Magdeburg. - Das Polizeirevier Magdeburg fahndet seit dem 3. Januar 2026 nach der vermissten Britta B. aus Magdeburg.

Die 80-Jährige verließ gegen 17.20 Uhr ihr häusliches Umfeld im Stadtteil Stadtfeld und kehrte bislang nicht zurück. Aufgrund der Umstände ihres Verschwindens kann eine Eigengefährdung derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nach Angaben der Polizei wurden bereits umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Diese führten bislang jedoch nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der Frau.

Vermisste scheinbar nur in Socken unterwegs

Britta B. wird wie folgt beschrieben: Sie ist 80 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat kurze blonde Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen grau-lila Wollpullover sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen der Marke Adidas. Auffällig ist, dass sie ohne Schuhe, lediglich mit Socken, unterwegs war.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 / 546 – 3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.