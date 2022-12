Magdeburg (vs) - Offenbar ist eine Magdeburgerin auf einen Betrüger hereingefallen, die ihr acht Monate lang seine Liebe vorgetäuscht hat. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wurde die Magdeburgerin dabei um eine Viertelmillion Euro gebracht wurde. Zuletzt nahm sie eigenen Angaben zufolge offenbar einen Kredit im unteren fünfstelligen Bereich auf, um den Geldforderungen nachzukommen. Nach acht Monaten soll sie nun den Kontakt zu ihrem Love-Sammer abgebrochen haben, als sie ihn als einen Betrüger entlarven konnte.

Die Polizei warnt vor solcherlei "Romance Scammern" oder "Love Scammern". Üblicherweise kontaktierten die Betrüger unter falschen Identitäten ihre potenziellen Opfer über Dating-Plattformen, heißt es von Seiten der Polizei. Die Scammer hielten teilweise jahrelang den Kontakt, um ihre Opfer an sich zu binden und Vertrauen zu gewinnen. Unter verschiedenen Vorwänden und starker Beteuerung der Liebe würden sie immer wieder vorgeben, dringend viel Geld zu benötigen. Solch ein Vorwand könne etwa eine teure, überlebensnotwendige Operation für ein krankes Kind oder ein anderer schwerwiegender Schicksalsschlag sein.

Deshalb sei es wichtig, niemals Geld an Fremde zu überweisen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Präventionshinweise zum Love-Scamming sind unter anderem auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ zu finden.