Unbekannte sind in Magdeburg zu Heiligabend in ein Haus eingestiegen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung.

In Magdeburg brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein.

Magdeburg - Böse Überraschung für Hauseigentümer am Heiligen Abend: Unbekannte Täter sind am 24. Dezember 2025 in ein Einfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Ottersleben eingedrungen, als die Bewohner nicht zu Hause waren.

Nach Polizeiangaben brachen sie die Kellertür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Eine genaue Schadensaufstellung sei der Polizei noch nicht angegeben worden, hieß es weiter. Der Kriminalpolizei des Polizeireviers Magdeburg sicherte Spuren am Tatort.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nun zur weiteren Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen unter Telefon 0391/5463295 oder im Internet im E-Revier entgegen.

Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle entgegen.