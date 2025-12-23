Was war denn da los? In einem Supermarkt in Burg ist es zu einer Beißattacke gegen einen Polizisten gekommen. Beamte wollten einen Ladendieb aus dem Laden geleiten, da biss der Mann einfach zu. Der ganze Fall.

Dreiste Aktion in Supermarkt von NP in Burg: Dieb wird von der Polizei geschnappt und beißt dann zu

Die Polizei vom Revier im Jerichower Land wollte in Burg einen Mann aus einem Supermarkt geleiten, der als Dieb aufgefallen war. Da biss dieser einfach zu.

Burg - In einem Supermarkt in Burg ist es zu einer Attacke gegen einen Polizisten gekommen. Dem Beamten wurde von einem Ladendieb in Hand und Oberschenkel gebissen.

Der Vorfall soll sich laut einer Mitteilung am Abend vom 22. Dezember 2025 zugetragen haben. Gegen 21 Uhr war Mitarbeitern eines Supermarktes an der Magdeburger Chaussee ein Mann aufgefallen.

Der soll eine Packung Würstchen sowie zwei Gurken unter seiner Jacke versteckt und versucht haben, den Laden zu verlassen. Allerdings ohne die Sachen bezahlen zu wollen.

Gegen Ladendieb liegt in Burg Hausverbot vor - da beißt er Polizist in die Hand

Die Mitarbeiter hätten den mutmaßlichen Dieb angesprochen und dazu bewegen können, das Diebesgut herauszurücken. Was er aber nicht preisgeben wollte, war seine Identität.

Also wurde die Polizei informiert. Beamten war es gelungen, die Identität zu klären. Dabei sei herausgekommen, dass gegen den 42-Jährigen bereits ein Hausverbot vorgelegen habe, wie es weiter heißt.

Dass er den Markt verlassen sollte, stieß offensichtlich auf wenig Verständnis. Jedenfalls soll der Mann Widerstand geleistet, die Polizeibeamten bedroht und nach ihnen geschlagen haben.

Schließlich kam es zur Beißattacke, bei dem ein Beamter leichte Verletzungen in Hand und Oberschenkel davongetragen hat. Gut: Der Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.

Gegen den Beißenden Ladendieb werde nun wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und gefährliche Körperverletzung ermittelt.