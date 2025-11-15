Beim Versuch, sich mit einem Foto seines Ausweises auszuweisen, tappte ein 43-Jähriger am Magdeburger Hauptbahnhof direkt in die Fahndungsfalle – und saß nur wenige Stunden später im Gefängnis.

Magdeburg. - Was als Routinekontrolle am Magdeburger Hauptbahnhof begann, endete für einen 43-Jährigen im Gefängnis. Bundespolizisten hatten den Mann am Freitagmittag, 14. November 2025, überprüft. Statt eines gültigen Ausweisdokuments zückte er lediglich ein Foto eines vorläufigen Personalausweises – ein Detail, das die Beamten erst stutzig machte und dann direkt in die Fahndungsdatenbank schauen ließ.

Mann soll mehrere Straftaten begangen haben

Dort wurde schnell klar: Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg vor. Er soll mehrere Straftaten begangen haben und war zuletzt abgetaucht, obwohl er eigentlich Meldeauflagen erfüllen sollte. Weil er dem nicht nachkam, war der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt worden.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten noch vor Ort fest und brachten ihn in ihre Diensträume am Hauptbahnhof. Die Justiz arbeitete an diesem Tag zügig: Schon um 16 Uhr stand der Mann vor einer Haftrichterin, die die Untersuchungshaft bestätigte. Um 17.10 Uhr klickte endgültig die Zellentür – der 43-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.