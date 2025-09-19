weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Verletzter bei Brand am Barleber See: „Ich habe Angst": Wieder Feuer auf Magdeburger Campingplatz

Verletzter bei Brand am Barleber See „Ich habe Angst“: Wieder Feuer auf Magdeburger Campingplatz

Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es gebrannt. Ein 62-jähriger Zeuge wurde beim Löschversuch verletzt. Vor einem Jahr gab es dort bereits eine Brandserie.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 19.09.2025, 17:03
Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es an einem Wohnwagen gebrannt.
Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es an einem Wohnwagen gebrannt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es gebrannt. Ein Vorzelt und Teile eines Wohnwagens wurden laut Polizei durch das Feuer beschädigt. Vor einem Jahr hatte es bereits eine Brandserie auf dem Platz gegeben.