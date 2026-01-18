Eine Frau ist bei einem Unfall nahe Beyendorf-Sohlen verletzt worden. Laut Polizei Magdeburg war sie wohl wegen Glätte von der Straße abgekommen.

Beyendorf-Sohlen. - il

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Freitag auf der Kreisstraße zwischen Osterweddingen und Beyendorf-Sohlen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Darüber hat die Magdeburger Polizei am Wochenende informiert.

Offenbar aufgrund gefrierender Glätte war die Fahrerin mit ihrem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug landete im Straßengraben und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Die junge Frau wurde durch einen Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht.