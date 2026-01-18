Die Polizei hat in Magdeburg zwei mutmaßliche Einbrecher schnappen können. Sie waren in mehrere Keller eingebrochen.

In Magdeburg ist in mehrere Keller eingebrochen worden.

Magdeburg. - il

Am Samstag (17. Januar 2026), um ca. 2.20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Passant in der Schilfbreite in Magdeburg einen Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus und alarmierte die Polizei. Durch diesen Hinweis konnten Einsatzkräfte einen 43-Jährigen und einen 40-Jährigen noch im Treppenhaus des betreffenden Mehrfamilienhauses feststellen.

Die beiden Verdächtigen hatten Diebesgut bei sich, das zuvor aus den Kellerräumen entwendet wurde. Darüber hinaus konnten bei den beiden Personen verschiedene Einbruchswerkzeuge aufgefunden werden. Die mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt, so ein Polizeisprecher.

Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht und gegen den 43-Jährigen und den 40-Jährigen entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.