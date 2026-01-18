In der Nacht zu Samstag haben zwei Unbekannte versucht, im Breiten Weg in Magdeburg in ein Geschäft einzubrechen.

Magdeburg. - il

In der Nacht zu Samstag (17. Januar 2026), gegen 0.05 Uhr, wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Passanten im Breiten Weg in Magdeburg ein versuchter Einbruch in eine Einzelhandelsfiliale gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten zwei Täter in Richtung Große Steinernetischstraße.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, nordafrikanischer Phänotyp und trug schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Hose. Täter 2 war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, nordafrikanischer Phänotyp und trug ein weißes Oberteil sowie eine dunkle Hose.

Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.