Einbrecher durchwühlten mehrere Räume eines Hauses in Stegelitz. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Während Bewohner unterwegs sind: Diebe brechen in Wohnhaus bei Möckern ein

So ähnlich wie in diesem gestellten Fall könnte der Einbruch in Stegelitz bei Möckern ausgesehen haben.

Stegelitz - In der Lindenstraße in Stegelitz waren Einbrecher unterwegs. Am Samstag, 17. Januar nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses und verschafften sich gewaltsam Zugang über ein Fenster und die Terrassentür.

Das Ehepaar war zwischen 11.30 und 19.30 Uhr unterwegs, als es am Abend nach Hause zurückkehrte, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Mehrere Zimmer waren durchsucht, Schränke und Möbel geöffnet, Gegenstände aus den Regalen gezogen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Wertgegenstände im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Diebstahl reiht sich in eine Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser im Jerichower Land ein, die im vergangenen Jahr begonnen hat.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei war rasch vor Ort, sicherte Spuren und dokumentierte den Tatort mit Fotos. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lindenstraße in Stegelitz bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Mitteilungen nimmt jede Dienststelle entgegen, insbesondere die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.