Böse Überraschung kurz nach Weihnachten für einen Gartenbesitzer in Magdeburg. Seine Laube brannte völlig aus.

Magdeburg - Ein Feuer hat am 27. Dezember 2025 eine Laube in Magdeburg vollständig zerstört. Nach Angaben der Polizei war es gegen 22 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartensparte im Bereich des Holzweg im Stadtteil Nordwest gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenlaube bereits lichterloh. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Parzellen konnte durch die Feuerwehr aber verhindert werden, so ein Polizeisprecher. Die Gartenlaube brannte vollständig ab.

Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Personen seien nicht verletzt worden. Die genaue Brandursache sei derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat oder tatverdächtigen Person unter Telefon 0391/5463295 oder per E-Revier entgegen.