Nach einem spektakulären Einbruch in eine Spielothek in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen. Die Täter waren mit dem Auto in den Eingang gefahren.

Magdeburg: Diebe fahren mit Auto in Spielothek und nehmen Tresor mit

In Magdeburg wurde in eine Spielothek eingebrochen.

Magdeburg - Unbekannte sind am ersten Weihnachtsfeiertag in Magdeburg mit dem Auto in eine Spielothek gefahren. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter mit einem Pkw gegen den Eingangsbereich des Gebäudes gefahren. Dabei sei das Gebäude erheblich beschädigt worden.

Im weiteren Verlauf seien mehrere Personen in das Objekt eingedrungen und hatten mehrere Behältnisse aufgebrochen. Letztendlich hätten die Täter einen Tresor samt Inhalt mitgenommen. Der Sachschaden übersteige allerdings den Wert des Diebesgutes deutlich, hieß es weiter.

Die Kriminalpolizei habe am Tatort umfangreiche Spuren gesichert und übernehme nun die weitere Bearbeitung des Falles.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat unter Telefon 0391/5463295 oder per E-Revier Anzeige entgegen.

Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.