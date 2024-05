In Magdeburg sind in der Nacht zu Freitag zwei Männer schwer zusammengeschlagen worden. Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

Magdeburg - Wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt die Polizei aktuell gegen noch unbekannte Täter. In der Nacht zu Freitag (10. Mai 2024) war es am Scharnhorstring in Magdeburg aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf eine Person lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befanden sich gegen 1.15 Uhr ein 30- und ein 33-jähriger Magdeburger im Scharnhorstring, Ecke Bruno-Taut-Ring. Unvermittelt wurden die zwei Männer von einer Personengruppe körperlich angegriffen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit.

Die beiden Geschädigten konnten flüchten und die Rettungskräfte alarmieren. Durch medizinisches Fachpersonal wurden beide Männer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass die Verletzungen des 33-Jährigen lebensbedrohlich sind und einer Notoperation bedurften.

Die Fahndung nach den Tatverdächtigen sowie die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.