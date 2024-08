Die Messerattacke auf einen Syrer in Magdeburg steht offenbar vor der Aufklärung. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst.

Messerattacke in Magdeburg vor Aufklärung

Blaulich eines Einsatzfahrzeuges in Magdeburg.

Magdeburg - Nach dem Angriff auf einen Syrer in Magdeburg mit einem Messer 15. August 2024 hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Nach eigenen Angaben habe im Verlauf der intensiven Ermittlungen ein Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden können.

Dabei handelt es sich um einen 18-jährigen Syrer. Er sei dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe. Ersten Ermittlungen zufolge hätten sich der Tatverdächtige und das Opfer gekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, hieß es weiter von der Polizei.

Am 15. August 2024 war es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein 21 Jahre alter Mann sei gegen 21.30 Uhr nach einer Auseinandersetzung in Höhe der Bushaltestelle Kirschweg und nahe des Spielplatzes unweit der Leipziger Chaussee von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen worden, hieß es in einer ersten Polizeimeldung. Er seiauf dem Boden liegend gefundenworden. Der Mann war dann mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus gekommen, hieß es.

Kurze Zeit später war in den späten Donnerstagnachtstunden ein Hubschrauber im Einsatz gewesen, um die flüchtige Person zu finden.